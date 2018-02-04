البيكينج صودا الحل الأمثل للتخلص من الرؤوس السوداء

نورة الشهري (صدى):

تعاني الكثير من الفتيات، خاصةً أصحاب البشرة الدهنية، من تراكم الأتربة وخلايا الجلد الميتة والميكروبات على أنسجة الجلد،مما يؤدي لظهور البثور السوداء التي تجعل البشرة سمراء شاحبة، لذلك يبحثن الفتيات باستمرار عن طرق مختلفة للتخلص من تلك المشكلة.

بعد إجراء العديد من الوصفات، توصل أحد الباحثين الهنود إلى وصفة طبيعية تعتمد على البيكينج صودا يمكنها أن تساعدهن في التخلص من البثور وترك البشرة أكثر نقاءًا .

مكونات الوصفة:

2 ملعقة من البيكينج صودا

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة حليب

امزجي كافة المكونات سويًا حتى تتحول إلى عجينة، ثم ضعيها على الأماكن المتضررة في وجهم، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تجف.

قومي بترطيب أصابع يديك، واستخدميهم في تدليك الخليط على وجهك بطريقة دائرية للتخلص من الجلد الميت.

اغسلي وجهك بالماء العادي، وبعدها ضعي ” التونر ” الخاص بك، واحرصي على تكرارها مرة واحدة أسبوعيًا.