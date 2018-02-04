هجوم للجيش اليمني والمقاومة الشعبية على مواقع الحوثيين بتعز

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الأحد، عن قيام الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بالهجوم على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية شمال مدينة تعز.

وأضافت المصادر، أن الزحف مستمر نحو مواقع المليشيات الحوثية الانقلابية في جبل الوعش شمال المدينة، مشيرةً إلى أن المعارك تزداد شراسة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد المليشيا في الجبهة الشرقية.

ويذكر أنه استطاع الجيش اليمني اليوم من السيطرة على خمسة مواقع عسكرية استراتيجية كانت تحت سيطرة الحوثيين وهي الجبيرية، والصفراء، والمنارة، ووهر، وحصن الكراش، في الجبهة الغربية لمدينة تعز.