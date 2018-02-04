بالفيديو.. لحظة هبوط الطيار الروسي بعد إسقاط طائرته بـ ” سوريا “

دمشق(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة هبوط الطيار الروسي، بعد إسقاط طائرته بمحافظة ” إدلب ” شمال غربي سوريا.

وكانت طائرة من طراز ” سوخوي 25 ” ، تستهدف منطقة ” سراقب ” ، قبل أن يتم إسقاطها فوق بلدة معصران، ليقفز الطيار بالمظلة، واشتبك مع مقاتلين في المنطقة التي تنشط فيها هيئة تحرير الشام، مما أدى لمقتله، ولاحقاً، تبنت الهيئة، المقربة من تنظيم ” القاعدة ” إسقاط المقاتلة.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت عن أن المقاتلات الروسية وجهت ضربات إلى ” إدلب ” ، وتحديداً إلى الموقع الذي أُطلق منه الصاروخ الذي أسقط طائرة ” سو –25 ” ودمرت تحصينات لجبهة النصرة، وتمت تصفية 30 مقاتلاً من جبهة النصرة.