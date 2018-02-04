بالصور.. مدرس رياضيات يخطف الأنظار بوسامته وجاذبيته

أمستردام(صدى):

تمكن مدرس رياضيات هولندي يٌدعى ” روبرت ” من لفت أنظار طلابه وإقبالهم على حب والمادة.

حيث نشر أحد الطلاب لقطات لمدرس رياضيات هولندي يبلغ من العمر 28 عاما معلقا: اسمحوا لي أن أقدم لكم “روبرت ” وهو مدرس وعارض أزياء ومحب للمغامرة.

وأضاف الطالب أن روبرت إلى جانب كونه معلما رائعا، فهو يحفز الناس لارتداء البدل في جميع المناسبات.

و أثارت الصور ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حبه لارتداء البدل أثناء التزلج أو السباحة أو اللعب بالسهام.