قبل انطلاق مباراة توتنهام.. جماهير ليفربول تتظاهر ضد رئيس النادي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن إعداد جماهير ليفربول الانجليزي، لتظاهرة احتجاجية؛ ضد مالك النادي جون هنري، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام توتنهام المقرر إقامتها اليوم في إطار الجولة الـ26من الدوري الانجليزي.

وقالت المصادر إن السبب وراء الاحتجاجات، هو توقيع ” هنري” اتفاقية شراكة مع شركة التبت للموارد المائية، التي لها علاقة غير شرعية مع الجيش الصينى، وتساهم في زيادة الاحتلال على منطقة التبت.

وطالب أكثر من 8500 مشجع من جماهير ليفربول بإلغاء الاتفاقية أو رحيل مالك النادى عن ليفربول، لما تضفيه هذه الاتفاقية ن شرعية على الاحتلال.