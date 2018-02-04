القانون الهولندي يفرض غرامة علي الأب الذي يصطحب طفله للنزهة

أمستردام(صدى):

أصدر القانون الهولندي قرار، يتضمن أن الآباء الذين يصطحبون أطفالهم من المدرسة لتمضية عطلات في الخارج أو التوجه في رحلة للتزلج، سوف يطبق عليهم عقوبة غرامة فورية تصل إلى 100 يورو.

وأكدت مصادر هولندية، أن مكتب المدعي العام ينظر في منح مسئولي جداول الحضور والغياب في المدارس صلاحيات لتوقيع الغرامات على الآباء مباشرة، بدلا من الانتظار حتى يقوم مسئولو وزارة العدل بدراسة القضية أولا.

بالإضافة إلى أن الحالات التي تشمل عطلة غير قانونية لعدة أيام وتلحق بنهاية أيام العطلات العادية، تعتبر أكثر تعقيدا فيما يخص مسألة الاحتجاج عليها، حيث تتكلف أكثر مما تجلبه من حيث الغرامات، لذا فإن تبسيط الإجراءات سيعود بمزيد من الأموال بحيث يمكن للسلطات المحلية أن تستفيد بها في العملية التعليمية.