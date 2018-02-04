15 استخداما غريبا لثلاجة المنزل ستذهلك

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن الفريزر يمثل جانباً مهماً في حياتنا اليومية وإن كان لا يحظى بالكثير من الاهتمام في شق التوسع في معرفة استخداماته المتعددة والمدهشة.

بحسب موقع ” Care2 ” ، هناك المزيد مما يمكن أن يقدمه الفريزر لأفراد الأسرة، بخلاف تجميد المثلجات وتخزين الأطعمة.

في مجال الأزياء:

1- الجوارب النسائية

ليس هناك شيء أسوأ من أن يحدث مزق في جوربك، ولكن وضعه في الفريزر، يمكن في الواقع أن تساعد على إطالة العمر الافتراضي للجورب النسائي.

بعد ترطيب الجورب الجديد بالماء وعصره جيدا، يمكن وضعه في كيس من البلاستيك، وتركه ليتجمد لمدة 12 ساعة بداخل الفريزر. اترك الجورب ليجف ويصبح في درجة حرارة الغرفة، قبل استخدامه لأول مرة.

2. توسيع الأحذية

ربما تقوم بشراء حذاء بسعر مغري في موسم التخفيضات، على الرغم من كونه ضيقا بعض الشيء، ولكن يمكن أن يتم توسعته قليلا. فببساطة يمكنك أن تملأ كيس بلاستيك مانع للتسرب بالماء، وأن تغلقه بإحكام، ثم ضعه في الحذاء، وقم بوضع الحذاء في الفريزر طوال الليل. ولاحظ أنه من المحتمل أن يعلق الكيس البلاستيك بداخل الحذاء، ولكن يمكن إزالته بعناية (باستخدام سكين الزبدة إذا لزم الأمر) مع مراعاة عدم كسر الكيس. كرر العملية مرة أخرى إذا لزم الأمر.

3. إزالة العلكة من حذائك

يتعرض الكثير منا إلى أن يعلق قطعة علكة بنعل الحذاء. إن هناك طريقة سهلة لإزالته، وتتمثل في وضع قطعة من الورق على العلكة، وتجميد الحذاء، من ساعة لساعتين. وعندها فإن قطعة العلكة العالقة بنعل الحذاء المجمد سيمكن إزالتها بكل سهولة.

4. تحسين رائحة الأحذية

يمكن علاج الأحذية كريهة الرائحة من خلال حفظها بداخل كيس محكم الإغلاق بالفريزر.

5. إزالة زغبر الملابس

إذا كنت تفضل إرتداء سترة ما ولكن يضايقك الزغبر الذي يغطيها. يمكن وضع تلك السترة في كيس بلاستيك وتحكم إغلاقه، واتركه يتجمد طوال الليل. في الصباح ستجد أن هذه الطريقة ساعدت على منع تلك الألياف الشاردة من التساقط في كل مكان.

في مجال الصحة والجمال:

6. أحمر شفاه طازج

يكون أحمر الشفاه على أفضل حال، عندما يتم تخزينه في درجات الحرارة الباردة، وبالتالي فإن الفريزر هو أفضل مكان لهذا الغرض. يتم تخزين أصابع أحمر الشفاه في الفريزر، وبخاصة تلك الأصابع ذات الألوان البرية، التي تستخدم في مناسبات معينة، بحيث تبقى لطيفة وطازجة لأطول فترة ممكنة.

7. شحذ قلم الكحل

قبل شحذ قلم الكحل، يمكن وضعه في الفريزر لمدة 10-15 دقيقة. وبهذه الطريقة، فإنه عند شحذه، سيكون السن دقيقا للغاية.

8. تهدئة حروق الشمس

يتم تجميد الصبار في قالب مكعبات الثلج، ليستخدم كطريقة مثلى في تخفيف الألم الناجم عن حروق الشمس صيفا.

في مجال الأطعمة والمشروبات:

9. إنقاذ الأطعمة شبه المحترقة

إن الوسيلة الأخيرة التي يمكن أن تلجأ إليها لإنقاذ ما يكاد أن يحترق من طعام أثناء الطهي، هو أن تسارع بوضعه في الفريزر.

إن صدمة درجة الحرارة توقف الإفراط في التسخين في مساراته، وبذلك يمكن إنقاذ الوجبة من الاحتراق. لكن يجب مراعاة سرعة نقل المواد الغذائية التي تقارب على الاحتراق ووضعها في طبق ووضعها في الفريزر لبضع دقائق، ما لم تكن ساخنة وملتصقة.

10. تجميد القهوة والشاي

إن تجميد مكعبات من القهوة والشاي وتركها في الفريزر حتى تكون جاهزة للاستخدام في شرابك المثلج المقبل يمنح فرصة الحصول على أقصى قدر محتمل من النكهة.

11. عصائر مخفوقة

يمكن أن تضع كميات محددة من الفواكه والخضار، بحسب المقادير التي تحتاج إليها لإعداد عصائر مخفوقة “سموزي”، في أكياس بلاستيكية منفردة لكي تستخدم عند الحاجة إليها بشكل عاجل لاحقا.

في مجالات متنوعة:

12. إنقاذ القرص الصلب

هل توقف القرص الصلب للكمبيوتر الخاص بك عن العمل؟ إن أحد أشهر طرق الإصلاح لاستعادة القرص الصلب هو وضعه في الفريزر بداخل كيس من البلاستيك لا يسمح بمرور الماء أو أي بلل.

13. ترميم الكتب

يمكن ترميم الكتب التي تعرضت للضرر على أثر البلل بالمياه عن طريق حفظها بداخل أكياس في الفريزر وستجد نتائج معقولة لهذا الأسلوب.

14. إطالة عمر البطاريات

يُنصح بحفظ وتخزين البطاريات NiMH و NiCd الغير مستعملة في الفريزر، مما يؤدي إلى إطالة عمرها بشكل كبير؛ وكذلك فإن البطاريات العادية “القلوية” سوف تستمر أيضا لفترة أطول في الفريزر، ولكن ليس لمدة طويلة جدا. وتأكد من استعادة البطاريات إلى درجة حرارة الغرفة، قبل البدء في استخدامها.

15. إطالة عمر الشموع

إن تجميد الشموع قبل الاستخدام يمكن فعلا أن يطيل عمرها لدرجة مضاعفة وقت الاحتراق!