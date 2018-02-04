أقدم الصور الملونة في العالم باستخدام ” نشا البطاطس “

متابعات(صدى):

تم تداول مجموعة من أقدم الصور الملونة في العالم، أنُشئت باستخدام نشا البطاطس، تظهر فيها مشاهد رائعة تنقلنا إلى عصر آخر، وتشمل هذه الصور الكثير من المواضيع، بما في ذلك صور أطفال في الصحراء، وتجارب قاسية من الحرب العالمية الأولى، وغير ذلك.

وتضمن الطريقة، بتغطية قرص زجاجي بحبوب نشا البطاطس المصبوغة بالأحمر والأخضر والأزرق، لإنشاء ” الفلتر ” ، وبعد إضافة طبقة رقيقة من التركيبة، يتم قلب اللوح وتعريضه للضوء لفترة طويلة، ليؤثر الضوء المنعكس من خلال النشا الملون على الصورة؛ ليبعث فيها ألوان الحياة الحقيقية.

ومن ناحية أخرى اعتمد بعض المصورين الأكثر نفوذًا في العالم، الأسلوب المبتكر، بما في ذلك المصور لانغدون كوبرن، الذي استخدمه لتخليد الأسماء الشهيرة في التاريخ، مثل الفنان الفرنسي هنري ماتيس، والمؤلف مارك توين، والكاتب المسرحي جورج برنارد شو، كما التقط مصورون آخرون، صورًا لأهرامات مصر، وكذلك لحظات تتويج مونيفونغ، ملكا لكمبوديا عام 1928.