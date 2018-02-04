بالأرقام.. الأهلي يتفوق على الاتحاد بـ 8 انتصارات

ماجد محمد(صدى):

يترقب جماهير الأهلي والاتحاد، اليوم الأحد، ديربي جديد ناري، على ملعب الملك عبد الدولي في إطار الجولة الـ20 من دوري المحترفين.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرزالإحصائيات بين قطبي الديربي، في المواجهات التي جمعت بينهما.

لعب الفريقين 19 مباراة، جاءت نتيجة التعادل 5 مرات، بينما انتصر الاتحاد في 6 مباريات، وفاز الأهلي في 8.

وفيما يتعلق بالأهداف سجل الأهلي في شباك العميد 31 هدف، بينما هز الاتحاد شباك الاهلي 22 مرة.

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد لم يحقق الفوز على الأهلي في أخر 11 مواجهة في دوري المحترفين.