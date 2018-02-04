” مكتبة مصر العامة ” تشيد بجناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

أشاد رياض طاهر مدير مكتبة مصر العامة المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، بجناح المملكة في المعرض، ودوره في إظهار إنجازات المملكة التي تعيشها الآن.

وأوضح ” طاهر ” أن الجناح حقق المعادلة بنجاح، حيث أبراز الجانب الثقافي والتاريخي والحضاري والتكنولوجي الذي تعيشه المملكة في صور مصغرة استطاعت أن تنقل للزائرين صورة عن قرب عن المملكة.

وأضاف أن الكتاب السعودي بات ذا مكانة متميزة في العقل القاري العربي، لما يتمتع به من التوثيق والتنسيق والاعتماد على مصادر علمية وهو ما يفسر سر الإقبال الكبير عليه ليس في معرض القاهرة فحسب، بل في جميع المعارض الدولية المختلفة.

كما أشار إلى المكتبة تشارك في الجناح من خلال ركن الأطفال الذي يعد مقصدًا من مقاصد الإقبال على الجناح، حيث يعتمد الركن على تشجيع وتأهيل الأطفال للمستقبل من خلال ورش عمل في مختلف المجالات.

وأشاد بدور الملحقية الثقافية للمملكة التي تشرف على الجناح، قائلًا إنها لم تدخر جهدًا لدعم الركن بجانب التعاون المثمر بين المكتبة والملحقية الثقافية على رأسها الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي.