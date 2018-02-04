حارس مرمى بايرن ميونخ يقترب من العودة إلى الملاعب

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر صحفية أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية فى حالة ” مانويل نوير ” ، حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وأنه اقترب كثيرًا من العودة إلي صفوف البايرن.

حيث أن نوير يسعى حاليًا لتقوية عضلات جسده في صالة الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أنه أصبح يركض بشكل طبيعي على جهاز المشي ويركب الدراجة بالسرعة المتوسطة على مقياس الجهد.

كما أنه يخضع لجلستين يومياً في مقر تدريبات الفريق البافارى من أجل التعافي من إصابته.

والجدير بالذكر أن نوير قد تغيب عن الفريق منذ 4 شهور ونصف، حيث كان آخر لقاء شارك فيه مع الفريق ضد ماينز في 16 سبتمبر الماضي حين حقق البافارى الانتصار برباعية نظيفة.