عارضة أزياء تتهم والد جيجي وبيلا حديد بالاغتصاب

متابعات(صدى):

كشفت عارضة الأزياء ” ميراندا في ” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، عن توجيه اتهامات لمحمد حديد والد عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي وبيلا حديد لأغتصابها أثناء موعد بينهما، مؤكده أنه أنكر هذه الاتهامات وقدم ضدها دعوى تشهير .

وكانت علقت ميراندا على صورة نشرتها العارضة الأميركية كيت إبتون ، شرحت إبتون في منشورها ” سوء السلوك الجنسي لبول مارسيانو ” ، وهو المؤسس المساعد لإحدى العلامات التجارية.

وكتبت ميراندا، البالغة من العمر 23 عاما على المنشور: ” حان الوقت لفضح من هم مثل مارسيانو ومحمد حديد ” .

وكشفت العارضة في تصريحات إعلامية ، أن ” حديد ” قد دعاها إلى شقته، وأكدت أنها كانت تظنه في البداية اجتماع عمل، لكنها وجدت مشروبات كحولية مجهزة داخل شقته.

وأشارت ميراندا ، إلى أن حديد قد اغتصبها ثم أجبرها على توقيع ورقة، تلزمها بعدم التحدث في الأمر، وهددها بأنها ستختفي إذا أفصحت بكلمة واحدة.