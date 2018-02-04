  • الأحد 4

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. عارضة أزياء تتهم والد جيجي وبيلا حديد بالاغتصاب

عارضة أزياء تتهم والد جيجي وبيلا حديد بالاغتصاب

عارضة أزياء تتهم والد جيجي وبيلا حديد بالاغتصاب
متابعات(صدى):

كشفت عارضة الأزياء ” ميراندا في ” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، عن توجيه اتهامات لمحمد حديد والد عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي وبيلا حديد لأغتصابها أثناء موعد بينهما، مؤكده أنه أنكر هذه الاتهامات وقدم ضدها دعوى تشهير .

وكانت علقت ميراندا على صورة نشرتها العارضة الأميركية كيت إبتون ، شرحت إبتون في منشورها ” سوء السلوك الجنسي لبول مارسيانو ” ، وهو المؤسس المساعد لإحدى العلامات التجارية.

وكتبت ميراندا، البالغة من العمر 23 عاما على المنشور: ” حان الوقت لفضح من هم مثل مارسيانو ومحمد حديد ” .

وكشفت العارضة في تصريحات إعلامية ، أن ” حديد ” قد دعاها إلى شقته، وأكدت أنها كانت تظنه في البداية اجتماع عمل، لكنها وجدت مشروبات كحولية مجهزة داخل شقته.

وأشارت ميراندا ، إلى أن حديد قد اغتصبها ثم أجبرها على توقيع ورقة، تلزمها بعدم التحدث في الأمر، وهددها بأنها ستختفي إذا أفصحت بكلمة واحدة.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *