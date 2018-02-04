” دبي ” تقيم مجمعا لإنتاج السكر في مصر

أبو ظبي(صدى):

كشف جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، والتي تعد أكبر مصفاة لإنتاج السكر في العالم، ومقرها ” دبي ” ، عن قيام الشركة بتوقيع اتفاقاً مع الحكومة المصرية، وذلك لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير لإنتاج سكر البنجر.

حيث قال ” الغرير ” ، إن المشروع المصري الذي يطلق عليه ” القناة للسكر ” ، سيبعد حوالي200 كيلومتر عن سوق المستهلكين، مشيراً لأن سوق السكر به فائض في المعروض.

كما لفت العضو المنتدب للشركة، إلى أن هامش ربح السكر يجب أن يتم تحسينه، وذلك من خلال نقل مواقع الإنتاج إلى أماكن قريبة للمستهلك.