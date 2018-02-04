حساب المواطن يوضح الوثائق المطلوبة من الفرد المستقل المعترض على نتيجة الأهلية

حمود العنزي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن الوثائق المطلوبة من الفرد المستقل عند اعتراضه على نتيجة الأهلية في البرنامج.

وأوضح البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الاعتراض يتمثل في 4 خطوات، بداية من الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار قائمة دراسة الأهلية، ثم اختيار أسباب عدم أهلية العائل وتحديد السبب مع إرفاق المستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هي، عقد إيجار أو صك ملكية أو فاتورة الكهرباء للفرد وعقد إيجار أو صك ملكية أو فاتورة الكهرباء للعائلة.