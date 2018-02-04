الأمر بالمعروف: من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز أمر الناس في الأسواق بالصلاة

عادل الحربي (صدى):

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه من أعظم أعمال الملك الراحل عبدالعزيز ” رحمه الله ” عند تأسيس المملكة هي أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عند تأسيس أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد “.

وأضافت :” من إقام الصلاة الأمر بها، والحث عليها، والتحذير من التهاون في أدائها، ومن ذلك؛ الأمر بها في الأسواق، والمحلات، والأماكن العامة.

وتابعت:” من تعظيم شعائر الله؛ تعظيم شأن الصلاة، ومن تعظيم شأنها؛ عدم الالتهاء عنها بالبيع والشراء ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار﴾[النور: 36_37] “.