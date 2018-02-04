” وزير هولندية ” تتبرع بـ 13 مليون يورو لوكالة ” الأونروا “

أمستردام(صدى):

صرحت وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية سكريت كاخ، أنها تبرعت بـ 13 مليون يورو؛ كمساعدة لوكالة ” الأونروا ” ، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقليص المساعدات المالية الأمريكية للوكالة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس البيت الفلسطيني في هولندا أمين أبو راشد، رسالة شكر إلى الوزيرة ” كاخ ” ، على جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وخطوتها الكبيرة في رفض القرار الأمريكي بحق ” الأونروا ” .

يُذكر أن سكريت كاخ، تعرضت لحملة شرسة من الانتقادات، تقودها شخصيات داعمة للاحتلال الإسرائيلي؛ جراء تبرعها ” للأونروا ” .