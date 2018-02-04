مدرب ليستر سيتي: ننتظر عودة محرز

نواف السالم(صدى):

يترقب نادي ليستر سيتي، عودة لاعبه رياض محرز، مرة أخرى إلى الفريق، بعد انتهاء فترة تمرده.

وكان ” محرز ” أعلن تمرده بعد رفض ليستر سيتي، انتقاله إلى مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حيث وصلت عدد أيام غيابه إلى 5 أيام على التوالي.

وفي هذا السياق أعلن مدرب ليستر سيتي كلاود بويل رفضه عن الحديث حول عدم مشاركة محرز مجددا مع الفريق الأزرق.

وقال ” بويل ” : ” التعامل مع رياض سيكون بينه والنادي وأنا. سنتعامل مع الأمر داخل النادي. من المهم أن نكون متحدين في هذا الوضع ” .

وتابع: ” أعتقد أننا يجب أن نظهر له شعورنا. هو لاعب مهم قدم أفضل ما لديه لليستر وللجماهير والفريق. أثق في أنه سيعود بنفس الشعور. في البداية نحن بحاجة لفهم الوضع ومساعدته على العودة سريعاً ” .