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” هيئة المواصفات ” تعلن عن عدة برامج ودورات تدريبية

” هيئة المواصفات ” تعلن عن عدة برامج ودورات تدريبية
علي القحطاني (صدى):

طرحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأحد، أحدث البرامج التدريبية التي ينظمها مركز التدريب بالهيئة، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة، وذلك في محافظات ” الرياض ” و ” جدة ” و ” الدمام ” .

وأعلنت ” هيئة المواصفات ” عن أهم البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المركز، والتي تمثلت فيما يلي:
– كفاءة معامل الإختبار والمعايرة (التدقيق الداخلي).
– نظام إدارة الجودة 9001/2015 ISO (توعية + تدقيق).
– نظام إدارة الجودة 9001:2015 ISO (توعية + تدقيق).
– متطلبات كفاءة معامل الإختبار والمعايرة ISO 17025:2017.
– نظام ادارة الجودة 9001:2015 ISO (توعية + تدقيق).

كما أتاحت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إمكانية الإطلاع على تفاصيل هذه البرامج و الدورات التدريبية، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا


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