” هيئة المواصفات ” تعلن عن عدة برامج ودورات تدريبية
طرحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأحد، أحدث البرامج التدريبية التي ينظمها مركز التدريب بالهيئة، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة، وذلك في محافظات ” الرياض ” و ” جدة ” و ” الدمام ” .
وأعلنت ” هيئة المواصفات ” عن أهم البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المركز، والتي تمثلت فيما يلي:
– كفاءة معامل الإختبار والمعايرة (التدقيق الداخلي).
– نظام إدارة الجودة 9001/2015 ISO (توعية + تدقيق).
– نظام إدارة الجودة 9001:2015 ISO (توعية + تدقيق).
– متطلبات كفاءة معامل الإختبار والمعايرة ISO 17025:2017.
– نظام ادارة الجودة 9001:2015 ISO (توعية + تدقيق).
كما أتاحت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إمكانية الإطلاع على تفاصيل هذه البرامج و الدورات التدريبية، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا
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