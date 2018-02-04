بالفيديو.. ” أردني ” يشعل النار بسيارته لارتفاع أسعار الوقود

عمان(صدى):

قام أحد المواطنين الأردنيين، بإشعال النار في سيارته بالطريق العام، بمنطقة منجا بلواء الجيزة، في العاصمة عُمان، وذلك على أثر قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار الوقود.

حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعاً فيديو يظهر فيه المواطن الأردني بجانب سيارته والنار مشتعلة بها، متحدثاً فيه عن عدم استطاعته شراء خبز لأولاده منذ أسبوع، بالإضافة لعدم قدرته على جلب وقود التدفئة لبناته، الأمر الذي أوحى له بحرق سيارته بغرض توصيل معاناته للمسؤولين بدولته.

جدير بالذكر أن الأمن العام بالأردن، بدأ التحقيق بالواقعة.