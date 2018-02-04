الغرفة التجارية بأبها تستقبل طلبات التوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأبها عن بدء استقبال طلبات التوظيف لأكثر من 220 فرصة عمل في عدد من الشركات الوطنية.

وأكد ” عبد الله الزهراني ” أمين عام الغرفة، أنَّ مركز التوطين بغرفة أبها استقبل حتى الآن 126 طالبة عمل للتنافس على 170 وظيفة شاغرة مقدمة من 6 شركات وطنية، كذلك استقبل المركز 115 شابًا للتنافس على 50 وظيفة، منها وظائف مهندسين ومحاسبين وموارد بشرية ومحاماة.

مشيرًا إلى أنه تم قبول 95 فتاة و49 شابًا قبولاً مبدئيًا بهذه الشركات الوطنية، مع العلم أنَّ غرفة أبها وضعت خطة توظيف سنوية، ستشمل برامج تطوير العلاقة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ودعم برامج التدريب.