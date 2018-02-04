استبعاد ” المولد ” يثير تساؤلات جماهير ليفانتي: أين ميسي السعودية؟

نواف السالم(صدى):

تسبب استبعاد اللاعب فهد المولد من مباراة ليفانتي أمس السبت، في مواجهة ريال مدريد، التي أقيمت في إطار مسابقة الدوري الإسباني، في إثارة غضب جماهير النادي الإسباني.

وفي هذا السياق وجه عدد من الجماهير التساؤلات حول أسباب استبعاد “المولد” عن المباراة، فبرز السؤال الأهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو ” أين فهد “WHERE IS FAHA”.

وفي الصدد ذاته انتقدت صحيفة ذا صن البريطانية، ليفانتي، عبر نشرها لتقرير بعنوان ” أين فهد؟ ليفانتي وقَّع مع ميسي السعودية ثم أبقاه خارج قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد”.

وأشارت الصحيفة عبر تقريرها إلى أن ” المولد” هو واحد من أفضل اللاعبين المنضمين إلى الدوري الإسباني، موضحة أن هذا الامر سيؤدي لأحباط اللاعب.