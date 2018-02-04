” الطيران ” : رضا المسافرين عن جودة الخدمات 68% بالرياض وجدة والدمام

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية لشهر يناير 2018م، وضحت ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من ” مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ” ، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في المطارات الدولية الثلاثة 68% بزيادة تقدر بـ 2% عن شهر ديسمبر الماضي، الذي وصلت فيه نسبة رضا المسافرين 66%.

وشهد استطلاع شهر يناير زيادة في أعداد المشاركين بما يفوق 60% حيث تجاوز العدد 700 ألف مسافر، كما بلغت نسبة مستوى الرضا، عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 72%، كما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 59%، فيما بلغت النسبة في مطار الملك فهد الدولي 70 %.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، مدير عام الجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، أن زيادة نسبة المشاركة من قبل العملاء في الاستطلاع الشهري الذي تعده الهيئة في كل من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، يعكس ازدياد التفاعل والمشاركة من العملاء.

وأشار ” الدهمش ” ، لارتفاع في أعداد المشاركين في استطلاع شهر يناير، مقارنةً بشهر ديسمبر الماضي، حيث وصل عدد التقييمات الإيجابية أكثر من 500 ألف مقارنة، بما يقارب 300 ألف الشهر الماضي، ملفتًا الانتباه إلى أن التقارير الشهرية لمستوى رضا العملاء في المطارات وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، تهدف إلى تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها .