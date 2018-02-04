بالفيديو.. أسد يتشبث بسيارة رياضية في جنوب إفريقيا

كيب تاون(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعاً فيديو، يظهر فيه أحد الأسود الذي وصفته تعليقات المواطنين ” بالكسل ” ، حيث تشبث الأٍسد بواسطة مخالبه، بالإطار المعلق خلف سيارة رياضية ” 4 × 4 ” ، فيما حاول الأسد السير ورائها، متكئاً على قدميه الخلفيتين، وذلك في حديقة ” بيتر ماريتزبرج ” الوطنية بجنوب إفريقيا.

حيث أوضح الفيديو سير قطيع من الأسود خلف سيارة رياضية فضية اللون، ومن ضمنهم أسد نشبت مخالبه في الإطار الاحتياطي الخلفي للسيارة، ليظل متعلقاً بها، وهي تسير ببطء.