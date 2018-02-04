استحداث أنظمة جديدة لتنظيم إرسال العاملات المنزلية للمملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح مصدر بالقنصلية الإندونيسية بـ ” جدة ” ، أن بلاده تعمل على استحداث عدة أنظمة ولوائح جديدة؛ لتنظيم إرسال العاملات المنزلية لمملكة والحد من نشاط السماسرة.

وذكر المصدر أن الوزارة تعمل على إيجاد نظام للرقابة، على مكاتب إرسال العاملات؛ للحد من السماسرة وتقليص مدة استخراج الشهادة الطبية والأمنية إلى الأسبوع، مشيرًا إلى أن الترتيبات تتضمن زيادة مدة التدريب للعاملات لـ 60 يومًا، وإنشاء قاعدة لبيانات جميع العاملات.

كما ألفتت الانتباه إلى أن الإجراءات الجديدة؛ ستسهم في تسريع وصول العاملات خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد تأخر وصولهن خلال الفترة الماضية بسب التحضير؛ لتطبيق الأنظمة واللوائح الجديدة.

يُذكر أن وزارة العمل، وقعت مع نظيرتها الإندونيسية في أكتوبر الماضي، اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية، حيث تضمنت ربط إجراءات الاستقدام من خلل نظام ” مساند ” ، ووضع آلية مشتركة؛ لاعتماد وكالات التوظيف.