المملكة توحد رؤيتها مع معرض القاهرة للكتاب وصورة خادم الحرمين تتصدر الواجهة

القاهرة(صدى):

اتفق شعار جناج المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، مع الشعار العام للمعرض ” القوى الناعمة .. كيف ” والذي تم اختياره من منطلق الشعور بالمسئولية تجاه الدور المحوري الذي تلعبه الثقافة المصرية.

وجاء شعار جناح المملكة ليكمل هذه الرؤية العامة للمعرض، حاملًا هدف المعرض كالتالي ” إن التعارف بين شعوب الأمم هو السبيل نحو صداقة دائمة، وتعاون مثمر وتعايش في أمن وسلام، وهذه جميعًا تبنى على قواعد المعرفة عن حضارات هذه الأمم وثقافاتها وتجاربها وتطلعاتها، ولأننا على أبواب قرن جديد فإن التحدي الأعظم الذي يواجهنا هو التحدي الأقدم، ألا وهو بناء صرح سلام ثابت وعادل للمنطقة والعالم “.

كما تزين صورة كبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، واجهة الجناح، مؤكده على توافق رؤيتهما مع رؤية المعرض الثقافي الأكبر لمواجهة لمواجهة التحديات المعقدة التي تعيشها الثقافة العربية في لحظتها الراهنة وفي ظل سيادة عصر التقنية والمعلومات.

وكان لتصميم الجناح دور خاص في جذب كاميرات وسائل الإعلام والطلاب والعلماء وكافة الزائرين إليه، من حيث الديكورات الجذابة التي اشتملت على شاشاة عرض كبرى؛ لعرض فعاليات الجناح مصحوبة بأجهزة إضاءة ليليلة وضعت لإنارة الواجهة بطريقة جذابة مما كان له الأثر الطيب في نفوس مرتادي الجناح من الزائرين والعلماء والطلاب.