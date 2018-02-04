أمير جازان يصدر توجيهاته بالتحقيق في ملابسات واقعة رقص إحدى الفتيات

تركي السالم(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، توجيهات للإدارة المختصة بالإمارى لبحث تفاصيل واقعة رقص إحدى الفتيات بالمنطقة.

ووجه أمير المنطقة، بالتحقق من كافة ملابسة الواقعة، والتنسيق مع المسؤولين بفرع هيئة السياحة والتراث الوطني واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف أي فعالية ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

من جانبه، صرَّح المتحدث بام إمارة منطقة جازان، علي بن موسى زعلة، اليوم الأحد، بحرص سمو الأمير على عرض وإبراز ما تتمتع به المنطقة من تنوع ثقافي وحضاري والتعريف بتراثها الأصيل، في إطار الضوابط الشرعية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرقص إحدى الفتيات مع فرقة الفنون الشعبية بالقرية التراثية، ضمن مشهد تعبيري عن مراسم الزواج بالمنطقة.