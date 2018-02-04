بالفيديو.. ظاهرة طبيعية نادرة تظهر في فرنسا

باريس(صدى):

التقط المصور” فلوريان كليمنت ” لقطات مذهلة لظاهرة نادرة تبدو كما لو أن شبحا يسير بين الغيوم، حيث أكد ” كليمنت ” أنه كان يسير أعلى الكثبان الرملية في إحدى المناطق الفرنسية، عندما ظهر طيف غامض يتبعه في كل خطوة .

وقال فلوريان البالغ من العمر 20 عاما إن هذا الطيف قد يكون ظاهرة “شبح بروكن ” النادرة، ويمكن رؤية هذه الظاهرة أعالي الجبال والطائرات عند النظر عكس اتجاه الشمس.

وتنتج الظاهرة عن قطرات صغيرة من الماء، تشتت الضوء الراجع نحو الشمس من خلال انعكاسات داخلية معقدة، فيظهر للراصد شبحًا ضخمًا مطابقًا له.