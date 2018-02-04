الهند تمنع استغلال ” الحج ” في أغراض سياسية

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر عن قيام ” الهند ” ، ممثلة في حكومة ” ناريندرا مودي ” ، باتخاذ عدداً من الخطوات الجادة في سبيل تنظيم عملية السماح للمسلمين بها، بالسفر إلى المملكة لأداء فريضة الحج خلال السنوات القادمة، وذلك بهدف فصل ” فريضة الحج ” عن أية أغراض سياسية.

وكانت أولى هذه الخطوات هي السماح للنساء فوق سن الـ45 عاماً، بالسفر في مجموعات نسائية إلى المملكة، لأداء فريضة الحج دون مرافق، حيث جاء ذلك تفعيلاً لتوصيات لجنة مراجعة سياسة الحج، والتي تم تشكيلها الشهر الماضي.

كما أوضحت المصادر أن هناك عدداً من الاقتراحات بشأن عملية الحج، والتي يجب تطبيقها في الهند، حتى يتم فصل الفريضة عن أية أغراض سياسية آخرى.

يذكر أن لجنة الحج، التي قد تم انشائها بموجب قانون لجنة الحج لعام 2002م، هي التي تدير عملية تنظيم إرسال الوفود الراغبين في أداء فريضة الحج المقدسة إلى المملكة.