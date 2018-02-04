تحرير 5 مواقع عسكرية استراتيجية في تعز من قبضة مليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أعلن مسؤول عمليات اللواء17، مشاة في تعز، العقيد عبده حمود الصغير، اليوم الأحد، عن سيطرة الجيش اليمني على خمسة مواقع عسكرية استراتيجية عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في محافظة تعز.

وأشار ” الصغير ” إلى أن هذه المواقع عبارة عن مرتفعات جبلية استراتيجية، تطل على الطريق الذي يربط بين تعز والحديدة.

وأضاف ” الصغير ” ، أن المواقع التي سيطر عليها الجيش هي الجبيرية، والصفراء، والمنارة، ووهر، وحصن الكراش، في الجبهة الغربية لمدينة تعز.