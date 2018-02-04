” العمري ” يجيب عن استفسارات فواتير الكهرباء في ” مستشار المستهلك “.. الثلاثاء

عادل الحربي (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، أنها ستستضيف علي بن حمد العمري، مدير إدارة خدمات المشتركيم في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بعد غد الثلاثاء؛ للإجابة على تساؤلات بشأن فواتير الكهرباء.

وتستضيف الجمعية ” العمري ” في برنامج مستشار المستشهلك، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً، ولمدة ساعتين، موضحة أنه سيتم استقبال الأسئلة عبر وسم ” مستشار المستهلك “.

وستتاول الحلقة، المشاكل تتعلق بارتفاع الفواتير في ظل الإصلاحات الاقتصادية، من حيث التعرفة الجديدة لها، و الرسائل التوعوية التي تهم العملاء، وأهمية معرفة حقوق وواجبات العميل لدى الشركة، وكيفية التعامل مع مشاكل فصل الخدمة نتيجة عدم السداد أو لأي أسباب أخرى.