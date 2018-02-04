جامعة الأمير سطام تشارك في جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

شاركت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بجناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ49، بأكثر من 150 عنوانًا من مؤلفات أساتذة الجامعة بمختلف المجالات.

وأوضح مساعد عمدي شئون المكتبات الدكتور أحمد النجمي، أن أبرز المؤلفات المشاركة تتمثل في، مبادئ الإحصاء والاحتمالات وتطبيقات باستخدام ” أس بي اس أس ” للدكتور عبد الرحمن الخضيري ، والدكتور عبد الفتاح مصطفى السيد، وكتاب ” القيم الأخلاقية وأثرها في الأنظمة المدنية في المملكة ” للدكتور مبارك الحربي، وكتاب ” تأويل النص .. إجراءاته وضوابطه للدكتور أحمد سعيد النجمي.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص بشكل دائم على التواجد في معرض القاهرة للكتاب لما يتمتع به جناح المملكة من حسن التنظيم والتنسيق، والإقبال الكبير الي يتميز به عن غيره من الأجنحة.