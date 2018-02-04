بالفيديو.. ديانا حداد تلتقط سيلفي وهي تطير في الهواء

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت المطربة اللبنانية ديانا حداد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت بنشر فيديو عبر حسابها الخاص علي الفيسبوك، وهي تطير في الهواء مرتدية الباراشوت بصحبة أحد أصدقائها وكانت تلوح للجمهور وتلتقط السيلفى.

حيث علق الكثير من محبي ديانا علي الفيديو، بأنهم يتمنون لها السعادة الغامرة دائما، كما ردت ديانا علي التعليقات قائلة: ” أعتقد أنني يمكن أن أطير.. من مغامرات البرنسيسه المعتادة بالحياة ..من قلبه قوي يقدر يطير ويعلي ؟ ” .