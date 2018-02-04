طالبات المعاهد الأزهرية يشيدون بجناح المملكة للكتاب بالقاهرة

القاهرة(صدى):

قام عدد من طالبات المعاهد الأزهرية بالقاهرة، بزيارة جناح المملكة، المشارع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49.

وأوضحت المنسقة على برنامج رحلة الطالبات المتوفقات سعاد محمود، أن الزيارة جاءت تكريماً لتفوق الطالبات خلال التيرم الأول من العام الدراسى، مشيرة إلى أن زيارة جناح المملكة شرف كبير لما يحتويه الجناح من كتب قيمة تحتوى على معلومات ثقافية ودينية مفيدة للكثير من الطلبة والطالبات،خاصة الدارسين في جامعة الازهر والمعاهد والمدارس الثانوية الازهرية.

وأشارت ” محمود ” إلى أن برنامج الزيارة شمل جولة عامة على أجنحة المعرض المتنوعة، والاطلاع على آخر إصدارات الكتب السعودية من خلال الجناح، والالتقاء بأبرز الكتاب والمثقفين, إضافة إلى زيارة مجسمات الكعبة والمدينة والاستماع لشرح مفصل على الماكيت الخاص بهما.

ولفتت إلى أن الهدف من زيارة المعرض، هو تعريف الطلاب بأهمية الكتاب، من خلال التعرف على مقتنيات المعرض من الكتب والمراجع النفيسة التي يزخر بها الجناح، والتعرف على دور النشر المشاركة في المعرض، والاشتراك في عدد من المسابقات التي ينظمها الجناح

يذكر أن جناح المملكة للكتاب المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يشهد يومياً الآلاف من الزوار، من بينهم اعداد كبيرة من الطلبة والطالبات بالمدارس والجامعات بمختلف مراحل التعليم.