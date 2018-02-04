” ميتسوبيشي ” تستدعي ما يقرب من 640 ألف سيارة بسب خلل بالمحرك

طوكيو(صدى):

أصدرت شركة “ميتسوبيشي” اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات، قرار بسحب واستدعاء ما يقرب من 640 ألف سيارة دفعة واحدة؛ وذلك لاكتشاف عيب خطير بها.

وفي هذا السياق، أوضحت “ميتسوبيشي” ، أن هذا القرار جاء بسب خلل في ” السير ” الخاص بالمحرك، الذي يعرّضه للتلف سريعاً؛ ويؤدي إلى تعطل المحرك، وربما يؤدي إلى وقوع حوادث سير عديدة، حيث تكمن المشكلة في أن المحركات تضبط شد ” السير” تلقائياً؛ لكنه بعد فترة يتصدع؛ مما يؤدي لفصله عن المحرك؛ مما يتسبب في استنزاف البطارية وتوقف المحرك.

كما أشارت “ميتسوبيشي” ، إلى أنه لم يتم رصد أي أضرار مادية أو حوادث، نجمت عن هذا الخلل؛ لكنها قررت أن تستدعي تلك السيارات بدءاً من تاريخ 27 مارس المقبل.

يُذكر أن عملية الاستدعاء، شملت 4 موديلات رئيسية:

سيارات ” لانسر سبورباكس “، بدءاً من عام 2010 حتى عام 2012، وسيارة الدفع الرباعي ” أوتلاندر ” بدءاً من موديل 2008 حتى 2012.

السيارة الرياضية ” أوتلاندر سبورت ” عاميْ 2011 و2012، و سيارات لانسر الشهيرة؛ بدءاً من عام 2009 حتى عام 2012.