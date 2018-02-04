نائب أمير مكة يستقبل رئيس ” العربية للسياحة ” ويستمع لخطط المنظمة

نايف السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير مكة المكرمة، اليوم الأحد، رئيس المنطقة العربية للسياحة الدكتور بندر الفهيد ووفداً مرافقاً له.

وخلال اللقاء، استمع نائب أمير المنطقة، إلى نبذة عن أعمال المنظمة وخططها للنهوض بالسياحة، بالتزامن مع الجهات المعنية بالسياحة، وفقاً لمنهج مدروس يساهم في تنمية الإنسان أولاً.

واستلم الأمير عبدالله بن بندر، نسخة من التقرير السنوي الخاص بالمنظمة، والمتضمن تعريفاً بالجهود والإنجازات التي تمت الفترة الماضية، والخطط المقبلة.