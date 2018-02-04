آخر نسخ كونيجسيج أجيرا تحمل اسم ثور

متابعات(صدى):

ما ترونه هنا هو واحدة من نسختين فقط من كونيجسيج أجيرا FE وكلاهما تقوم الشركة باللمسات النهائية عليه قبل تسليمه للمشترين. وكما يعرف أن حروف FE ترمز لـ Final Edition وهذه السيارة ستكون واحدة من نسختين باسم ثور Thor ، فيما طلبت السيارة من قبل جامع سيارات في الولايات المتحدة يملك كذلك باجاني زوندا Cinques وزوندا Tricolore وهوايرا BC وسنتناريو والمزيد.

والصورة التخيلية للسيارة هنا تتخيل الجزء الخارجي للسيارة بحلة من ألياف الكربون ولكن هذا لن يكون حقيقي لأن حساب صاحب السيارة على الانستجرام يكشف أن السيارة ستأتي بحلة باللونين الفضي والاسود مع وجود ماسات. كما ستزود بجناح خلفي كبير وزعنفة القرش في الخلف ومشتت أمامي ضخم .

ويتوقع أن تأتي السيارة بمحرك V8 سعة 5 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 1360 حصان وسرعة قصوى 280 ميلساعة مع باقة One:1 الاختيارية.