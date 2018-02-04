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التعليم تعلن عن انطلاق مسابقة خيال

التعليم تعلن عن انطلاق مسابقة خيال
عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن اطلاق مسابقة خيال في الرسم والكتابة، وذلك بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن الهدف من المسابقة هو اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب والطالبات في مجالي الرسم والكتابة، حيث تصل قيمة الجوائز إلى 250 ألف ريال.


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