التعليم تعلن عن انطلاق مسابقة خيال
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن اطلاق مسابقة خيال في الرسم والكتابة، وذلك بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.
وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن الهدف من المسابقة هو اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب والطالبات في مجالي الرسم والكتابة، حيث تصل قيمة الجوائز إلى 250 ألف ريال.
بحمدالله تم إطلاق #مسابقة_خيال بالشراكة بين #وزارة_التعليم ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، مستهدفين بها اكتشاف وتنمية مواهب أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مجالي الرسم والكتابة وتصل قيمة الجوائز إلى ٢٥٠ ألف ريال.https://t.co/DLDFRgtmv5@KhayalSA pic.twitter.com/3GjQi2CCmC
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) ٤ فبراير، ٢٠١٨
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