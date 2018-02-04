اختفاء ناقلة نفط تقل 22 هنديا

نيودلهي(صدى):

فُقدت إحدى ناقلات النفط التي تُقل طاقم مكون من 22 مواطناً هندياً، وذلك بالقرب من سواحل غرب إفريقيا، حيث قامت المديرية العامة للشحن بالهند، اليوم الأحد، بالتواصل مع ” نيجيريا ” و ” بنين ” ، في إطار جهودها لتتبع الناقلة المفقودة منذ الخميس الماضي.

ورجحت ” مديرية الشحن الهندية ” احتمالية اختطاف الناقلة من قبل قراصنة، حيث كانت تحتوي السفينة على ” جازولين ” تقدر قيمته بأكثر من ثمانية مليون دولار.

فيما أشار ” رافيش كومار ” ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، إلى أن ناقلة النفط ” إم تي ” مارين اكسبرس، والتي تملكها شركة ” أنجلو ايسترن ” للشحن، والتي يقع مقرها في مدينة ” مومباي ” بالهند، قد تم اختفاؤها قبالة سواحل ” بنين ” في خليج غينيا.