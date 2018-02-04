اختفاء ناقلة نفط تقل 22 هنديا
فُقدت إحدى ناقلات النفط التي تُقل طاقم مكون من 22 مواطناً هندياً، وذلك بالقرب من سواحل غرب إفريقيا، حيث قامت المديرية العامة للشحن بالهند، اليوم الأحد، بالتواصل مع ” نيجيريا ” و ” بنين ” ، في إطار جهودها لتتبع الناقلة المفقودة منذ الخميس الماضي.
ورجحت ” مديرية الشحن الهندية ” احتمالية اختطاف الناقلة من قبل قراصنة، حيث كانت تحتوي السفينة على ” جازولين ” تقدر قيمته بأكثر من ثمانية مليون دولار.
فيما أشار ” رافيش كومار ” ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، إلى أن ناقلة النفط ” إم تي ” مارين اكسبرس، والتي تملكها شركة ” أنجلو ايسترن ” للشحن، والتي يقع مقرها في مدينة ” مومباي ” بالهند، قد تم اختفاؤها قبالة سواحل ” بنين ” في خليج غينيا.
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