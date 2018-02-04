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بالفيديو.. هاواوي يعلن عن مزايا هاتفه الجديد Honor View 10

بالفيديو.. هاواوي يعلن عن مزايا هاتفه الجديد Honor View 10
نورة الشهري (صدى):

نشرت شركة “هواوي” لصناعة الهواتف والأجهزة الذكية مقطع فيديو عبر اليوتيوب، استعرضت خلاله مزايا هاتفها الجديد Honor View 10.

و ذكرت الشركة أن الهاتف الجديد يتميز بوجود منظومة معالجات خاصة التي زُود بها، بالإضافة إلى الكاميرات التي تعد من الأفضل في الأسواق.

ويتميز Honor View 10 ب 11 ميزة وهم:
– معالج ثماني النواة، سريع الأداء من نوع HiSilicon Kirin 970.
– معالج الرسوميات: ARM Mali-G72 MP12.
– ذاكرة الوصول العشوائي: بحجم 6 جيجا بايت.
– الذاكرة الداخلية: بحجم 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (microSD/HC/XC) بسعات تصل إلى 256 جيجابايت.
– الشاشة: بحجم 5.99 بوصة، وأبعاد “18:9” ودقة عرض “2160х1080” بيكسل.
– كاميرا خلفية مزدوجة (16+20) ميجابيكسل، قادرة على التصوير بدقة “4K”.
– كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة “f/2.0”.
– قدرة على التعامل مع شبكات: 2G و3G وLTE Cat.18 DL وCat.13 UL و(band (3 ،7 ،20.
– منفذين لبطاقات الاتصال SIM.
– ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.
– بطارية بسعة 3750 ميللي أمبير، تكفي للعمل لساعات طويلة، مزودة بميزة الشحن السريع (SuperCharge 4.5 В/5 А)..

وتتمثل أبعاد الهاتف في: (157.0х74.98х6.97) ملم، أما وزنه فـ 172 جراماً.


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