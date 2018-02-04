فيديو.. لحظة استهداف مترس لمليشيات الحوثي في الحديدة بصاروخ موجه

فهمي محمد(صدى):

أطلقت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، صاروخ حراري موجه على مترس لمليشيات الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي.

وأوضح مقطع الفيديو عملية استهداف الجيش لمترس للحوثيين في الحديدة بصاروخ موجه؛ مما أدى إلى تفجيره وقتل كل عناصر المليشيا المتواجدة به.