بالصور.. انطلاق مسابقة ” السومو ” في الأولمبياد الوطني الـ9 للروبوت ” للبنين”

سعيد العجل(صدى):

انطلقت اليوم مسابقة السومو ضمن منافسات الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت ” للبنين ” بمشاركة 150 طالباً من المراحل التعليمية الثلاث من 40 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

وأوضح الأستاذ عاطف السليماني نائب رئيس اللجان التنفيذية ومدير مشروع الأولمبياد الوطني التاسع أن مسابقة السمو ” مصارعة الروبوتات ” عبارة عن منافسة بين روبوتين بمواصفات محددة في حلبة دائرية سوداء يلتقي فيها فريقين كل فريق يضع الروبوت الخاص به في مكانه الخاص من الحلبة وعند انطلاق صافرة البداية يحصل اشتباك بين الروبوتين بحيث يسعى كل منهما إلى دفع الروبوت الآخر إلى خارج الحلبة الدائرية التي أعدت خصيصاً لهذه الغاية حيث تتكون المنافسة من ثلاثة جولات مدة كل منها ثلاث دقائق مالم يحصل تمديد جولة إضافية حسب قرار الحكام ويشارك كل من الفريقين المتنافسين بروبوت واحد من صنعهم بحيث يكون الروبوت مبرمج مسبقاً من قبل الفريق ومستقل تماماً في تصرفاته ” لا يتلقى أية أوامر من جهاز تحكم خارجي ” والخارج مِن الحلبة هو الفريق الخاسر مضيفاً أن عدد المتسابقين في هذه المسابقة وصل لـ 150 طالباً من مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مختلف إدارات التعليم متمنياً التوفيق لجميع المتسابقين .

