أمير عسير يشكر ” أبو ذيبة ” على جهوده قبل انتقاله لجازان

أبها(صدى):

قدّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الشكر والتقدير للعميد سعيد أبو ذيبة، مساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن سابقاً، على جهوده الطيبة وتعاونه طوال فترة عمله بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه، صباح اليوم، اللواء صالح بن سلميان القرزعي مدير شرطة المنطقة، و” أبو ذيبة “، الذي تم تعيينه نائيباً لمدير شرطة منطقة جازان مؤخراً.

كما ثمَّن أمير عسير، الجهود المباركة التي قدّمها ” أبو ذيبة ” طيلة عمله بالمنطقة، داعياً له بالتوفيق لخدمة الدين والوطن.