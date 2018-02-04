باجودة يكشف حقيقة كسوة الكعبة المعروضة ببريطانيا

نايف السالم(صدى):

صرح ” محمد باجودة ” مدير مصنع كسوة الكعبة، أن النماذج المعروضة بموقع الإنترنت البريطاني، ليست حقيقية، أو أصلية، مشيرًا أن الحصول على أية قطعة من الكسوة يكون بموافقة من الديوان الملكي فقط، وأن هناك جرداً متواصلاً على مخزون الكسوة للتأكد من عدم نقصانه أو التصرف به على نحو مخالف.

كما أكد المصنع أن الإعلانات المتداولة، والتي نشرها موقع إنترنت بريطاني عن بيع نماذج لثوب الكعبة، وكسوة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، لا تتبعه من قريب أو بعيد.

مع العلم أن مهمة المصنع تنتهي بمجرد إنزال ثوب الكعبة القديم، لاستبداله بالجديد، حيث تتكفل لجان من رئاسة الحرمين بتسلمه من عند الكعبة، واتخاذ الإجراءات الرسمية لحفظه، ولا يحفظ في المصنع.