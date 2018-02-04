نبراس يطلق حملتين توعويتين في عرعر ورفحاء تستهدفان الأمهات والفتيات

سعيد العجل(صدى):

تنطلق غداً الاثنين 19/5/1439هـ الموافق 6/2/2018م الفعاليات التوعوية للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، بمنطقة الحدود الشمالية، التي تنظمها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشؤون النسوية الأستاذة هناء بنت عبد الله الفريح أن هناك حملتين تستهدفان الأمهات والفتيات والأطفال بالتعاون مع الجهات الشريكة ذات العلاقة.

وذكرت الفريح أن الحملة الأولى المقامة في محافظة عرعر تتم بالتعاون مع (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم بمحافظة عرعر) في مقرهما لمستفيداتهما ولمنسوباتهما وأسر المنطقة، وسيقدم لكل فئة ما يناسبها.

أما الحملة الثانية فستقام في محافظة رفحاء بالتعاون مع (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم بمحافظة رفحاء)، وتقام في مقرهما أيضاً ولمستفيداتهما ومنسوباتهما وأسر المنطقة.

وأوضحت الفريح أن الحملتين تحتويان على ثلاثة برامج: الأول تثقيفي للأمهات، والثاني توعوي للفتيات، والأخير غرس القيم في نفوس الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات. وأضافت الفريح أن هذه الحملات تهدف إلى رفع الوعي لدى الأسرة من مستفيدات الجمعيات ومرتاديها ومنسوباتها بخطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء الرقابة الذاتية لدى الطفل بزرع القيم الإسلامية وتعزيز الثقة بالنفس وقوة الشخصية.

وقالت الفريح إن البرنامج التدريبي المنعقد للمرشدات الطلابيات في المحافظتين بواقع أربع ساعات تدريبية لمدة يومين وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، ويستهدف المرشدات الطلابيات بمدارس المنطقة لتزويدهن بمعرفة العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات وخطورتها، وإكساب المرشدين مهارات الإرشاد المتخصص في مجال مشكلات التعاطي، وأن يكون لدى المرشد القدرة على وضع سياسات للحد من التعاطي بين الطلاب ومنع انتشار الثقافات والممارسات الداعمة له.

جدير بالذكر أنه سينعقد برنامج تثقيفي في مدارس المحافظة للطالبات لرفع مستوى التوعية وإدراك خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية.