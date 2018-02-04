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بالصور.. تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة الطرق بالراشدية في مكة

بالصور.. تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة الطرق بالراشدية في مكة
نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة منطقة مكة المكرمة، أنه تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة الطرق ومعالجة الحفر والتشققات وهبوط الأسفلت بحي الراشدية.

ونشرت صوراً لأعمال التأهيل والصيانة، في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، معلقة: ” نفذت إدارة صيانة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مشروع إعادة تأهيل وصيانة الطرق ومعالجة الحفر والتشققات وهبوط الأسفلت في الراشدية بـمكة المكرمة “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 1 ساعة

امانة مكه تستعرض فشلها بالترقيع
ماذبحنا غير الترقيع ياوزارة النقل ولبلديات ترقيع تمشية حال حسبي الله عليكم

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