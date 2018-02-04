بالصور.. تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة الطرق بالراشدية في مكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة منطقة مكة المكرمة، أنه تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة الطرق ومعالجة الحفر والتشققات وهبوط الأسفلت بحي الراشدية.

ونشرت صوراً لأعمال التأهيل والصيانة، في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، معلقة: ” نفذت إدارة صيانة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مشروع إعادة تأهيل وصيانة الطرق ومعالجة الحفر والتشققات وهبوط الأسفلت في الراشدية بـمكة المكرمة “.