بالصور.. تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة الطرق بالراشدية في مكة
أوضحت أمانة منطقة مكة المكرمة، أنه تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة الطرق ومعالجة الحفر والتشققات وهبوط الأسفلت بحي الراشدية.
ونشرت صوراً لأعمال التأهيل والصيانة، في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، معلقة: ” نفذت إدارة صيانة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مشروع إعادة تأهيل وصيانة الطرق ومعالجة الحفر والتشققات وهبوط الأسفلت في الراشدية بـمكة المكرمة “.
خالد[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 1 ساعة
امانة مكه تستعرض فشلها بالترقيع
ماذبحنا غير الترقيع ياوزارة النقل ولبلديات ترقيع تمشية حال حسبي الله عليكم