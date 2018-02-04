فلكية جدة: الكرة الأرضية ستشهد اليوم وقوع كويكب كبير نسبيا

نايف السالم(صدى):

صرحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم الأحد، وقوع الكويكب الكبير نسبيًا ” 2002 AJ129 ” ، على مسافة تعادل 11 مرة، المسافة بين الأرض والقمر، ولن يكون مشاهدًا بالعين المجردة عند الساعة 12.30 ليلًا، بتوقيت المملكة.

وأوضحت الجمعية اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا الكويكب سيكون على مسافة 402 مليون كيلومتر ولا يوجد خطر لاصطدامه بكوكبنا.