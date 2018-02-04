” كراني ” يوضح حقيقة إيقافه عن تقديم النشرة الجوية بسبب الاتحاد

عادل الحربي (صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأحد، عن حقيقة إيقافه 6 أشهر عن تقديم النشرة الجوية بسبب ترديد كلمة ” اتي فايز” خلال الوقت المخصص للنشرة.

ووجه أحد النشطاء سؤالًا لـ” كراني” عبر ” تويتر ” ، قائلًا: ” اخوي حسن صحيح أنه تم ايقافك ستة أشهر بسبب كلمة اتي فايز عند نهاية النشرة طبعا القصة قديمة هل هذا صحيح”.

ورد “كراني” على السؤال الموجه إليه قائلًا: ” ما يُشاع حول هذي القصة وقصص مشابهة غير صحيح ، وكنت آنذاك تابع للأرصاد وليس لوزارة الإعلام “.

يجدر الإشارة إلى أن ” كراني” أول مذيع لـ”النشرة الجوية”، وظل يقدمها على شاشة التلفزيون لمدة 29 عاما متواصلة، ويمتلك شعبية وقاعدة جماهيرية واسعة.