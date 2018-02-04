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” الإحصاء ” تدعو الطلاب لزيارة الجناح التوعوي للهيئة بـ ” الرياض “

” الإحصاء ” تدعو الطلاب لزيارة الجناح التوعوي للهيئة بـ ” الرياض “
عادل الحربي (صدى):

دعت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة، بزيارة الجناح التوعوي الخاص بالهيئة بجامعة ” الملك سعود ” في الرياض، لفعالية ” نشاركك برحلتك الأكاديمية ” .

وأوضحت الهيئة اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الفعالية لأجل دعم الأبحاث والدراسات الأكاديمية، لأكثر من 130 منتج ومؤشر إحصائي ” اجتماعي – اقتصادي – بيئي – ثقافي – زراعي – سكاني – معرفي ” .

يُذكر أن هذه الفعالية، جاءت ضمن أنشطة الهيئة التوعوية الموجهة للقطاع الأكاديمي، والتي انطلقت اليوم الأحد الموافق ٤ فبراير ٢٠١٨م، وتستمر حتى يوم الخميس ٨ فبراير 2018.


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