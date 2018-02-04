صرف مكافآت مالية للاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بصرف مكافآت مالية للاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه الفائزات، أمس السبت، بعدد من الميداليات المتنوعة في دورة الألعاب العربية الرابعة للسيدات للأندية والمقامة في الشارقة.

وأعلن الحساب الرسمي للأولمبية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن آل الشيخ أمر بصرف مكافآت مالية للاعبات الكاراتيه وهن: غاية الخالد الحاصلة على فضية وزن تحت 68 كجم، واللاعبة منال عبدالله والحائزة على برونزية الكاتا الفردي، وأمنة عبدالله والحاصلة على برونزية وزن تحت 55 كجم، وبدور السدحان والحائزة على برونزية تحت وزن 68 كجم.