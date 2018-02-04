بالصور.. ” البيئة ” تنظم دورة نسائية عن ” أساسيات رعايتك البيطرية للخيل “

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع الزراعة بالرياض ورشة عمل نسائية بعنوان (اساسيات رعايتك البيطرية للخيل) تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر بن عبدالعزيز وذلك في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة بديراب.

وأوضح مدير فرع الزراعة المهندس فهد بن احمد الحمزي أن هذه الورشة النسائية هي الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية للصحة البيطرية للخيل، مبيناً ان الورشة حضره اكثر من 70 مشاركة مهتمه في الخيل، وتم خلاله تقديم اربع اوراق عمل، معايير سلامة، وأمن الخيل والكشف البيطري إسعافات الأولية، قدمتها الدكتورة عواطف صديق محمد، فيما قدمت ورقة عن أمراض ولقاحات الخيل قدمتها الاخصائية عبير عبداللطيف أحمد .

فيما اختتمت الورشة اعماله بالجانب العملي من خلال زيارة ميدانية تم الاطلاع على العيادة البيطرية والاسطبلات.

